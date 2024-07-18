Азербайджан и Черногория будут сотрудничать в сфере баскетбола

Сегодня между Федерацией баскетбола Азербайджана (ABF) и Баскетбольной ассоциацией Черногории подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию и популяризации баскетбола.

Как сообщает İdman.biz, меморандум подписали вице-президент ABF Фаррух Махмудов и президент Баскетбольной ассоциации Черногории Елена Дублевич.

Основной целью сотрудничества будет обмен опытом между федерациями, развитие детско-юношеского баскетбола, повышение качества лиг для разных возрастных групп. Кроме того, в Меморандуме о взаимопонимании достигнута договоренность об установлении отношений относительно программ обмена опытом тренеров и местных игроков. После церемонии подписания меморандума, который будет охватывать 2024-2026 годы, госпожа Дублевич в спортзале Азербайджанского технического университета встретилась с баскетболистками, добившимися успеха на чемпионате Европы. Поздравляя тренеров и девушек нашей сборной U-16, г-жа Дублевич пожелала им успехов в дальнейших соревнованиях и баскетбольной карьере.

İdman.biz