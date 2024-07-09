Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу.
İdman.biz сообщает, что в рамках группового этапа соревнований в Гибралтаре пройдут матчи первого тура.
Сборная Азербайджана, находящаяся в группе А, провела свой первый матч на турнире. Команда турецкого специалиста Эврена Алкая встретилась с Арменией. Имея преимущество с первых минут, наша сборная разгромила соперника.
Наша команда, начавшая чемпионат с победы, завтра проведет вторую игру. Сборная бросит вызов Грузии.
Отметим, что в другом матче первого тура, который состоится сегодня, Грузия встретится с Кипром.
Наша сборная встретится с Грузией 10 июля в 12:30 и Кипром 11 июля в 12:30.
Чемпионат Европы U-16 (девушки).
Дивизион С, Группа А
I тур, 9 июля
15:00. Армения - Азербайджан - 59:86 (13:20, 14:19, 19:21, 13:26)
Гибралтар. Спортивный зал «Tersentenari»
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