Наша сборная приступила ко второму этапу сборов - ФОТО

20 июня юношеская сборная Азербайджана по баскетболу начала второй этап учебно-тренировочных сборов.

İdman.biz сообщает, что наша команда тренируется в спортзале Архитектурно-строительного университета.

В процессе подготовки команда под руководством испанского тренера Альберто Бланко работала над тактическими и техническими планами нападения и защиты.

Основная цель тренировок - подготовка к играм чемпионата Европы В дивизиона, который пройдет 12-21 июля в Питешти, Румыния.

Отметим, что второй этап сборов продлится до 4 июля.

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