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Баскетболистка нашей сборной - в "Топ-10"

Баскетбол
Новости
15 Июня 2024 10:19
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Баскетболистка нашей сборной - в "Топ-10"

Объявлены лучшие игроки первого дня этапа Клермон-Ферран женской баскетбольной серии 3х3.

Как сообщает İdman.biz, в список лучших бомбардиров вошла также баскетболистка сборной Азербайджана Александра Молленхауэр.

Наш игрок, набравший в первый день 13 очков, вошел в «Топ-10». Молленхауэр занимает 8-е место.

Марседес Уолкер - 16-я с 10 очками, Дина Ульянова - 28-я с 8, Татьяна Денискина - 43-я с 3.

Отметим, что наша команда, выигравшая у Филиппин со счетом 22:17, уступила Нидерландам - 12:21. Сборная встретится с Францией в 1/4 финала.

İdman.biz

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