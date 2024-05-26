«В финальном матче против «Хазри» я провел, пожалуй, лучшую игру в своей карьере».

Об этом заявил İdman.biz баскетболист "Сабаха" Ширзад Ширзадов.

Он оценил сезон 2023/2024, в котором они стали чемпионами Азербайджанской баскетбольной лиги. По словам Ширзадова, год у них был очень трудный:

«Последние игры были напряженными в прямом смысле этого слова. Я очень рад, что мы стали чемпионами. Отсутствие Эндера и Аликямрана в первой игре финальной серии создавало трудности. Но после их возвращения мы смогли показать свою игру. Мы много работали в этом сезоне и добились того, чего хотели. После этого наша главная цель - снова стать чемпионом страны. Также одна из наших главных обязанностей - достойно представлять Азербайджан в еврокубках».

Отметим, что в заключительной серии «Сабах» победил «Хазри» со счетом 3:1.

Банучичак Гусейнли

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