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"Команда очень устала"

Баскетбол
Новости
25 Мая 2024 15:28
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"Команда очень устала"

«По ходу сезона мы добрались до этого места, пройдя хороших соперников».

Об этом сообщил İdman.biz заявил «Хазри» Амиль Хамзаев.

Он оценил сезон 2023/24 в чемпионате Азербайджана. Хамзаев заявил, что команда сделала больше, чем ожидалось, и смогла:

«Однако нам не хватило сил бороться до конца. Лишь немногие игроки в команде внесли свой вклад в наш результат. Команда очень устала. В финале соперник был очень силен. Хоть мы и лидировали, но в большей степени на нашей игре сказалась усталость. Каждый игрок в нашей команде качественный. Однако мы не можем воспользоваться теми, кто находится в резерве. Вот почему мы не можем отдыхать. Я играл 40 минут. Это также показывает свой эффект. Я не знаю, какие команды будут в новом сезоне. Поэтому наша главная цель пока не ясна».

Отметим, что «Хазри» завершил сезон Азербайджанской баскетбольной лиги-2023/24 с серебряной медалью.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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