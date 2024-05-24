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"Это была непростая победа"

Баскетбол
Новости
24 Мая 2024 23:30
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"Это была непростая победа"

«Сабах» второй раз подряд выиграл сезон 2023/2024 в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, радостью победы в чемпионате с журналистами поделился главный тренер сборной Литвы Римас Куртинайтис.

- Вы вернулись в Азербайджан спустя долгое время. Вы снова выиграли чемпионат в первом сезоне. Какие чувства у вас возникают?

- Прежде всего, хотелось бы отметить "Хазри". Команда, вышедшая в финал, боролась до конца. Были и возможности победить сегодня. Но ближе к концу нам удалось изменить ситуацию в свою пользу. Это была непростая победа. Такого не было, когда я работал в Азербайджане 20 лет назад. Игроки команды собрались в «Гале», и мы лидировали. В этом сезоне чемпионат получился очень интересным, все соперники смогли победить друг друга. Это проявилось и в регулярном чемпионате, и в национальном кубке. Я рад, что мы смогли победить сегодня.

- Что сыграло главную роль в чемпионстве?

- Мне удалось за 3 месяца организовать команду баскетболистов. Если вы заметили, мы играли как команда, каждый хорошо сыграл свою роль. Я был очень рад, что Ширзад Ширзадов был выбран MVP. Сегодня он очень хорошо играл в обороне и нападении. После моего приезда клуб начал тренироваться дважды в день. Иногда наши игроки на это жаловались. Но результат в финале говорил сам за себя. Хоть мы и очень устали, но были энергичнее "Хазри".

- Какие цели будут поставлены в Европе в следующем сезоне?

- Что касается еврокубков, думаю, мы произведем некоторые изменения в команде. Мы должны стать сильнее. В следующем сезоне наш бюджет увеличится. Нам нужно построить команду, которая будет играть в Лиге чемпионов ФИБА. Там выступают сильные клубы Испании и Турции. Для этого необходимо усилить кадровый состав. Но сейчас я могу сказать одно. Мы победили и наслаждаемся этим праздником. О планах на будущее отвечу позже.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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