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Победители награждены - ФОТО

Баскетбол
Новости
24 Мая 2024 21:57
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Победители награждены - ФОТО

Состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по баскетболу сезона 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, церемония состоялась в спортивном центре «Серхедчи».

В церемонии приняли участие президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев, официальные лица федерации и баскетболисты.

Баскетболист «Сабаха» Ширзад Ширзадов выбран игроком сезона, главным тренером года - Тахир Бахшиев.

Первое место в сезоне 2023/2024 чемпионата Азербайджана занял «Сабах», второе - «Хазри», а третье - НТД-Индиго.

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев вручил кубки и награды победителям сезона.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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