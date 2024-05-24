Победители награждены - ФОТО

Состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по баскетболу сезона 2023/2024.
Как сообщает İdman.biz, церемония состоялась в спортивном центре «Серхедчи».
В церемонии приняли участие президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев, официальные лица федерации и баскетболисты.
Баскетболист «Сабаха» Ширзад Ширзадов выбран игроком сезона, главным тренером года - Тахир Бахшиев.
Первое место в сезоне 2023/2024 чемпионата Азербайджана занял «Сабах», второе - «Хазри», а третье - НТД-Индиго.
Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев вручил кубки и награды победителям сезона.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz