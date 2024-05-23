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"Мы готовимся к каждой игре, как к последней"

Баскетбол
Новости
23 Мая 2024 07:19
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"Мы готовимся к каждой игре, как к последней"

«Хотя встреча была напряженной, мы были готовы играть 40 минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис.

Литовский специалист прокомментировал третью игру против «Хазри» в финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Мы были хорошо подготовлены физически. Хотя в последнем периоде у нас было мало точных бросков, игроки были активны. Соперник, кажется, устал. Для нас это была важная победа. В финальной серии может случиться что угодно. Мы готовимся к каждой игре, как к последней».

Отметим, что "Сабах", проигравший в первой игре, выиграл 2 матча подряд и повёл в серии 2:1.

İdman.biz

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