Баскетболист НТД-Индиго Гриффин Ремми дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, американский легионер подвел итоги сезона.

- Как прошли для НТД-Индиго матчи за третье место с «Хырдаланом»?

- Это был мой первый сезон в команде. В этом плане я не самый опытный член команды. Я никогда не играл в матчах за третье место. Было тяжело после поражения в полуфинале. Но тренеры проделали огромную работу и мотивировали нас играть на победу. Я все еще опечален. Чемпионами мы не стали, но я горжусь тем, что мы сражались как единая команда. Мы нашли в себе силы и выиграли два матча подряд у сильного соперника.

- Чего, по вашему мнению, не хватило команде в полуфинале против «Хазри» для выхода в финал?

- Я не хочу слишком много говорить об этих играх. Мы только что проиграли. Но посмотрите, с каким счетом мы проиграли оба матча? Разница в двух играх составила 7 очков. Вторая игра перешла в овертайм. Думаю, мы могли бы выйти в финал.

- Как вы оцениваете сезон для команды и себя?

- Я горжусь тем, что представляю этот клуб. Я благодарен, что мне предоставили возможность играть в НТД-Индиго. Главный тренер Тахир Бахшиев всегда поддерживал меня. Я ему очень благодарен. И помощнику тренера Поладу Гасанову. Конечно, я также благодарю президента клуба Бахрама Абдинова. Я прекрасно провел время в Азербайджане. Люди здесь очень дружелюбные. В клубе все были профессионалами. НТД-Индиго - один из лучших клубов, в которых я играл.

- Какие ожидания у вас были до приезда в Азербайджан и насколько они оправдались?

- Уровень баскетбола оказался выше, чем я ожидал. Я увидел, что здесь много хороших игроков. Думаю, через несколько лет здесь будет очень сильная лига. Даже сейчас уровень лиги достаточно высок. Я верю, что местные игроки будут развиваться дальше. У молодых игроков здесь большие перспективы.

- Вас будут помнить как одного из лучших легионеров Азербайджанской баскетбольной лиги, и многие считают вас лучшим. Как вы относитесь к таким комментариям?

- Для меня это большая честь. Благодарен всем. Я много работаю над собой. Но я делаю это, чтобы выиграть чемпионат и быть довольным собой. Большинство людей этого не видят. Каждый день я приходил в зал рано утром. Со мной пришли Магомед Гусейнли и Магсуд Гумметов. Мы каждое утро занимались в спортзале. Я рад, что смог помочь молодым игрокам.

- Есть ли у вас планы на следующий сезон?

- На данный момент у меня нет никаких планов. Время покажет.

İdman.biz