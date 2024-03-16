"В некоторые моменты удача была далека от нас"

«Мы оказали достойное сопротивление команде-кандидату на чемпионство».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Джалилабад" Шахрияр Аскеров.

Опытный специалист прокомментировал поражение от «Сабаха» в 15-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Аскеров заявил, что у команды еще есть шансы выйти в плей-офф:

«Мы играли против сильного соперника. Могли даже победить. Просто в некоторые моменты удача была от нас далека. Хоть мы и применили атакующие сеты, которые готовили на тренировках, каждый раз в последний момент мяч не шел в корзину. Поэтому я очень разочарован. Нам действительно не повезло. Я был недоволен сегодня судьями. Причиной нашего поражения была не только игра наших местных игроков ниже ожиданий, но и решения судей. Еще хочу отметить успешное выступление Эндера Поладханлы в составе команды "Сабах". Наши родные болельщики очень разочарованы тем, что мы проиграли на их глазах. Но у нас все еще есть шанс выйти в плей-офф. Мы обязательно постараемся выиграть следующие игры».

Отметим, что «Джалилабад» проиграл «Сабаху» со счетом 76:90.

İdman.biz