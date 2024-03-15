15 Марта 2024
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"Это была очень напряженная игра"

Баскетбол
Новости
15 Марта 2024 21:23
"Это была очень напряженная игра"

«Это была очень напряженная игра. Мы старались оставаться в игре до последней минуты».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Эврен Алкая, главный тренер команды "Серхедчи", проигравшей в XV туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Турецкий эксперт подчеркнул:

«Сегодня нам не удалось добиться высокого качества от местных игроков. Хотя они были хороши в обороне, но не смогли помочь линии нападения. В первом периоде борьба была равной. Но во втором эффективны были трёхочковые соперника. В результате разница составила 11 очков. Потом мы смогли отыграться и вернуться в игру. Я остался доволен игрой команды. Мы хорошо сражались, проигрывая. Вы знаете, что наша команда собралась поздно. Постараемся добиться лучшего результата в предстоящих играх. Команда соперника тоже ценна. Приятно сражаться с такой серьезной командой. Уровень нашей лиги высокий, каждая команда может обыграть другую».

Отметим, что «Серхедчи» проиграл НТД-Индиго со счетом 74:84.

İdman.biz

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