«Мы серьезно готовились к этой игре. Понимали, что победа приблизит нас к полуфиналу кубка».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «НТД-Индиго» Тахир Бахшиев.

Специалист, который также тренирует нашу сборную, прокомментировал матч, в котором во втором туре Кубка Азербайджана они обыграли «Серхедчи» со счетом 104:70:

«Игра сложилась для нас хорошо. Мы показали высокий процент трёхочковых бросков. Это придало команде большую уверенность. Я остался полностью доволен ребятами и показанной игрой. Мне понравилась оборонительная игра команды. Это касается как легионеров, так и местной молодежи. Мы следим за кубковыми матчами, но пока рано что-либо говорить. Вся борьба впереди. Это касается и второй группы. «Сабах» остается фаворитом в нашей группе. Но мы думаем только о своей игре».

Отметим, что у представителя Хачмаза после 2-х матчей 4 очка.

İdman.biz