Эврен Алкая разделит свой день в Азербайджане на 2 части: сначала клуб, затем сборная - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с новым главным тренером "Серхедчи" Эвреном Алкая

- Вы также являетесь главным тренером женской сборной Азербайджана. Как прошло назначение на такую ​​же должность в "Серхедчи"?

- Предложение поступило от федерации. Конечно, каждый тренер хочет работать в таком клубе. Потому что это большая и сильная команда. Я верю, что через несколько лет он станет очень важным клубом. Работать здесь - это шанс. После ухода главного тренера должность оказалась вакантной. Было важно, чтобы в клуб пришел кто-то знающий его лучше. В связи с этим я принял предложение.

- Какие цели ставит перед вами руководство?

- Их цель - подняться на вершину и продолжить борьбу на следующем этапе. Команда плохо начала чемпионат. Она не в хорошем состоянии. Но мы хотим добиться успеха вместе. До плей-офф осталось 13 матчей. Мы постараемся выжать максимум. В нынешней ситуации, если мы хотим попасть в плей-офф, то должны выиграть 6. Конечно, здесь важны и результаты других клубов. Мы сделаем все возможное. Это будет очень сложно. Но мы любим преодолевать сложности.

- Так вам удастся поставить точку в неудачном выступлении "Серхедчи" в чемпионате?

- Мы думаем об этом. Я очень внимательно наблюдал за играми "Серхедчи". Я вижу позиции, которые необходимо усилить. Если удастся устранить недостатки, если упорно работать, думаю, можно вывести команду на уровень других клубов. Конечно, будут поражения. Даже сильнейшие команды мира проигрывают. Нашей главной целью было действовать, зная, что делать, и вывести команду на высший уровень, насколько это возможно.

- Не будет ли сложно работать и в сборной, и в "Серхедчи"?

- Конечно, это будет сложно. Я отвечаю за весь женский баскетбол. Я не тренирую готовую сборную. Мы также формируем младшие возрастные группы. Я разделю день на 2 части. До полудня я посвящу свое время "Серхедчи", а затем - сборной. То же самое происходит и в других странах мира. Тренеры, работающие в команде, работают и в клубах.

- Можно ли будет выполнять две работы вместе на высоком уровне?

- Учитывая, что обе участвуют в соревнованиях в разное время, проблем не будет. Основа баскетбола та же. В настоящее время наше внимание приковано к "Серхедчи". Однако я не думаю, что возникнут какие-либо трудности, поскольку мы в команде уже 1 год и прекрасно знаем, куда идем. У нас есть четкая философия. Поначалу будет сложно, но потом все будет хорошо.

Эмин Ага

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