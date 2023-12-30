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"Феноменальный - неподходящее слово". Шакил О'Нил - об одном из лучших новичков сезона

Баскетбол
Новости
30 Декабря 2023 22:34
"Феноменальный - неподходящее слово". Шакил О'Нил - об одном из лучших новичков сезона

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил объяснил, почему считает, что центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен ещё не заслуживает громких эпитетов в свой адрес.

«Вы произносите слова, ради которых нам пришлось упорно работать, пахать годами. «Феноменальный» - неподходящее слово… Холмгрен хорош, но пока совершенно рано говорить о чём-то многообещающем или о величии, а тем более о Зале славы НБА.

Начиная с сегодняшнего дня, я положу конец всем этим разговорам. Вы не можете просто давать этим людям характеристики, которые пока ещё не приложили столько усилий.

Феноменальный - явно неправильное слово, о таком можно говорить, когда ты делаешь это на постоянной основе. Я не говорю о двух или трех играх. Я говорю о годах», – сказал Шакил О’Нил в своём подкасте.

İdman.biz

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