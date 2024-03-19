Определились победители первенства - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, соревнования проводились среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

В ходе 4-дневного чемпионата определились победители в 5 категориях. Бадминтонисты, поднявшиеся на пьедестал почета, были награждены дипломами и медалями Федерации бадминтона Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.

Индивидуальный

Юноши

1. Фарадж Керимли

2. Юсиф Мирламов

3. Омар Теймурлу

Девушки

1. Лейла Джамалзаде

2. Назрин Мехрализаде

3. Айсель Кязимова

Парный

Юноши

1. Фарадж Керимли-Теймурлу Омар

2. Мухаммад Гаджиев-Юсиф Мирламов

3. Биннет Мамедли-Малик Джафаров

Девушки

1. Лейла Джамалзаде-Назрин Мехрализаде

2. Гюлара Мирзаева-Гандаб Нифтализаде

3. Айсель Кязимова-Бану Ибрагимли

Смешанный парный

1. Юсиф Мирламов-Лейла Джамалзаде

2. Фарадж Керимли-Назрин Мехрализаде

3. Омар Теймурлу-Айсель Кязымова

İdman.biz