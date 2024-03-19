Определились победители первенства - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону.
Как сообщает İdman.biz, соревнования проводились среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.
В ходе 4-дневного чемпионата определились победители в 5 категориях. Бадминтонисты, поднявшиеся на пьедестал почета, были награждены дипломами и медалями Федерации бадминтона Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.
Индивидуальный
Юноши
1. Фарадж Керимли
2. Юсиф Мирламов
3. Омар Теймурлу
Девушки
1. Лейла Джамалзаде
2. Назрин Мехрализаде
3. Айсель Кязимова
Парный
Юноши
1. Фарадж Керимли-Теймурлу Омар
2. Мухаммад Гаджиев-Юсиф Мирламов
3. Биннет Мамедли-Малик Джафаров
Девушки
1. Лейла Джамалзаде-Назрин Мехрализаде
2. Гюлара Мирзаева-Гандаб Нифтализаде
3. Айсель Кязимова-Бану Ибрагимли
Смешанный парный
1. Юсиф Мирламов-Лейла Джамалзаде
2. Фарадж Керимли-Назрин Мехрализаде
3. Омар Теймурлу-Айсель Кязымова
İdman.biz