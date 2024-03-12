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Азербайджанскому тренеру вручен сертификат "Shuttle Time Trainer" - ФОТО

Бадминтон
Новости
12 Марта 2024 23:48
Азербайджанскому тренеру вручен сертификат "Shuttle Time Trainer" - ФОТО

Молодой тренер Джахид Алхасанов успешно прошел курс «Shuttle Time Trainer», организованный BWF (Всемирной федерацией бадминтона).

Как сообщает İdman.biz, ему вручен международный тренерский сертификат.

Джахид Алхасанов получил сертификат «Trainer», который считается высшим уровнем, на курсе, организованном в городе Корча, Албания. Этот успех принес ему право пройти обучение и получить сертификаты «Shuttle Time Tutor» и «Shuttle Time Teacher».

Jnvtnbv, что Алхасанов стал третьим специалистом, получившим сертификат «Trainer» после главного тренера команды Мортезы Валидарви и тренера Урфана Рзабейли.

İdman.biz

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