В новом сезоне лимит на легионеров изменится и в Первой лиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство футбола страны решило пойти на этот шаг, чтобы поднять уровень низших лиг, а также обеспечить готовность к Премьер-лиге команды, которая по итогам футбольного года 2025/26 выйдет в элиту.

В следующем сезоне лимит в Первой лиге составит «8+3». То есть команды смогут пользоваться услугами восьми легионеров одновременно. Этот вопрос будет поднят на предстоящем заседании Исполнительного комитета АФФА.

Отметим, что в настоящее время в Первой лиге действует лимит «3+8». В каждой команде может быть максимум три иностранца.

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