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"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

Азербайджанский футбол
Новости
21 Апреля 2025 15:54
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"Хроническая болезнь" века: "Нефтчи" снова остался без наград

XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу положил конец мечтам «Нефтчи» о награде.

Как сообщает İdman.biz, официально стало известно, что бакинская команда, проигравшая в азербайджанском дерби «Карабаху» со счетом 0:3, завершит сезон не в тройке лидеров.

Набрав 35 очков после 31 матча, «черно-белые» отстают от занимающего третье место «Араза-Нахчывана» на 18 баллов. Самый старый клуб страны не выиграет медали независимо от результатов последних пяти туров.

«Нефтчи», который в настоящее время является командой с наибольшим количеством медалей в Премьер-лиге, второй сезон подряд будет наблюдать за победителями со стороны. Бакинская команда заняла пятое место в минувшем чемпионате.

Таким образом, «хроническая болезнь» «Нефтчи» в XXI веке продолжилась. Если команда остается без медалей в одном сезоне, то и в следующем наблюдает за тройкой лучших со стороны.

Впервые такая «черная полоса» наступила в конце первого десятилетия века. "Нефтчи" упускал места среди призеров в сезонах 2007/08, 2008/09 и 2009/10.

Следующая засуха без медалей продлилась дольше. Выиграв три чемпионства подряд, «черно-белым» пришлось четыре года ждать простой бронзовой медали. Сезоны 2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17 команда завершила вне числа призеров. Третья серия века началась в прошлом сезоне и в этом продолжилась.

В целом «черно-белые» 12 раз завершали чемпионат без наград. Такое было два года в сезонах 1993 и 1993/94. Лишь однажды - после сезона 1997/98 - подобная неудача оказалась кратковременной.

Отметим, что «Нефтчи» завоевал девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей в чемпионатах Азербайджана.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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