Дорога "Зиря" в Европу проходит через Товуз

На этой неделе может определится еще одна команда, которая представит Азербайджан в еврокубковом футбольном сезоне 2025/26.

İdman.biz сообщает, что компанию «Карабаху» может составить «Зиря».

Команда Рашада Садыхова близка к достижению этой цели и может обеспечить себе место среди призеров Премьер-лиги Мисли. С 61 очком после 31 тура «Зиря» находится в шаге от попадания в еврокубки.

Команда на 13 очков опережает «Туран Товуз», который находится на четвертом месте. Чтобы обеспечить себе место в еврокубках, «Зиря» даже достаточна разница в 12 очков. Ведь даже при равенстве очков бакинская команда по дополнительным показателям превзойдет представителя Товуза.

Многое зависит от предстоящего XXXII тура и исхода матча в Товузе. 25 апреля «Туран Товуз» примет у себя «Шамахы». Если хозяева поля не победят или даже сыграют вничью, «Зиря» попадет в еврокубки.

Даже если «Туран Товуз» победит дома, подопечные Рашада Садыхова, которые сыграют в Товузе на следующий день, могут получить желаемое. Для этого «Зиря» необходимо победить «Кяпаз», который находится в группе аутсайдеров. То есть, команда с большой долей вероятности отправится в Европу из Товуза.

Но не от бакинцев зависит, будут ли они играть в Лиге Европы или Лиге конференция. Правда, на данный момент у «Зиря» даже еще есть математические шансы попасть в Лигу чемпионов. Но эти возможности существуют только на бумаге и исчезнут уже в следующем туре.

Вопрос о том, в каком турнире будет участвовать команда, может проясниться и в кубковых матчах, которые пройдут на неделе. Если «Карабах», находящийся в шаге от чемпионства, не сможет одолеть «Араз-Нахчыван» в полуфинале и лишится шансов на «Золотой дубль», «Зиря» отправится в Лигу конференция. Участие команды в Лиге Европы зависит только от победы чемпиона в кубке.

Отметим, что поскольку «Зиря» отстает от «Карабаха» на 15 очков, ее шансы на победу в чемпионате и попадание в Лигу чемпионов могут официально исчезнуть уже в ближайших турах.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz