Чемпионство снова откладывается

Определение чемпиона Премьер-лиги Мисли по футболу отложено.

İdman.biz сообщает, что игр XXXI тура оказалось недостаточно для определения золотого призера.

«Карабах» на своем поле обыграл «Нефтчи» со счетом 3:0, доведя количество своих очков до 76. Но и «Зиря», принимавшая «Сумгайыт», также прошла тур без поражения. Городская команда сохранила преимущество в 15 очков, одержав победу со счетом 3:1.

Это означает, что победитель чемпионата может определиться в следующем туре. Разница в 15 очков за пять оставшихся туров означает, что одной неудачи, одного проигрыша будет достаточно.

Однако чемпионство может быть снова отложен. Это будет зависеть от встреч в эти выходные.

26 апреля «Зиря» будет гостем «Кяпаза» в Товузе. Если бакинская команда оступится, «Карабах» завоюет золотые медали, даже не выйдя на поле. Однако то, что команда Рашада Садыхова оступится в матчах с аутсайдерами, не очень реально.

Если «Зиря» потеряет хотя бы одно очко, то команда Гурбана Гурбанова, которая через день примет «Сабах», выйдет на поле в статусе чемпиона. Если представитель города победит, «Карабаху» придется зарабатывать очки. Если представитель Агдама не проиграет "Сабаху", то станет чемпионом.

Если «Зиря» не потеряет очки и команда Василия Березуцкого, проводящая неудачный сезон, отберет очки у лидера, чемпионство будет перенесено на XXXIII тур. Тогда «Зиря» примет «Туран Товуз», а «Карабах» - «Сумгайыт».

Отметим, что «Карабах», 11-кратный чемпион страны, является самой титулованной командой соревнований.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz