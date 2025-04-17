Кто станет первым чемпионом сезона?

На этой неделе в чемпионатах Азербайджана могут определиться два победителя.

İdman.biz сообщает, что, возможно, станет известен чемпион Первой лиги, а также Премьер-лиги Мисли.

Ожидается, что победитель, занявший первое место, определится раньше - в XXII туре, который стартует сегодня. Ответ на этот вопрос может быть получен в завтрашних матчах.

Судьба чемпионства в руках "Габалы". Команда Кахабера Цхададзе, набравшая 55 очков после 21 тура, встретится в Имишли с одноименной командой. «Красно-черные», опережающие идущий на втором месте «Карван» на 16 очков, и третий «Имишли» на 17, в случае победы на выезде обеспечат себе первое место.

Для «Габалы», которая уже обеспечила себе место в Премьер-лиге, ничьи может быть достаточно, чтобы стать чемпионом за пять туров до конца чемпионата. Для этого «Карвану» не должен победить МОИК на выезде. Завтрашний поединок последних команд начнется в 16:00, а матч в Имишли - на полчаса позже.

Отметим, что чемпион Премьер-лиги может определиться в XXXI туре.

Вугар Хейруллаев

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