Как "Карабах" станет ЧЕМПИОНОМ?

В минувшие выходные состоялись игры XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, после завершившихся игр есть вероятность, что чемпион Азербайджана определится уже на этой неделе.

«Карабах», увеличивший количество очков до 73, сохранил отрыв от «Зиря». Лидера и последователя разделяет 15 очков, осталось шесть туров.

Это может поспособствовать тому, что чемпион определится в XXXI туре.

Сыграет с "Нефтчи"

Команда Гурбана Гурбанова встретится с «Нефтчи» 19 апреля. Азербайджанское дерби состоится на стадионе «Карабаха». Любой результат в этом матче не будет достаточным для немедленного определения чемпиона. Правда, при прежнем регламенте, который основывался на индивидуальных матчах, агдамская команда победила бы и завоевала золотую медаль. Но в текущем сезоне ситуация иная, ведь решающими факторами являются количество побед и разница забитых и пропущенных мячей. Даже победы над «Нефтчи» для «Карабаха» может оказаться недостаточно.

А следить будет за игрой в Сумгайыте

Победитель определится не ранее 20 апреля. Это будет зависеть от исхода матча «Зиря» с одноименной командой в Сумгайыте. Конечно, если «Карабах» не оступится накануне. Короче говоря, результаты обоих матчей важны для Гурбанова и его команды для победы в чемпионате.

Завершите тур с преимуществом и станьте чемпионом!

Возможность того, что «Карабах» станет чемпионом, очевидна, и это не требует сложных расчетов. На этой неделе агдамская команда должна набрать больше очков, чем «Зиря». Команда Гурбанова должна обыграть «Нефтчи» и надеяться, что «Зиря» не победит. Но представителю Агдама может хватить и ничьи. Для этого команде Рашада Садыхова необходимо проиграть «Сумгайыту», которому они не уступали уже много лет. То есть, если «Карабах» превзойдет оппонента по количеству набранных очков в ходе тура, то увеличит разницу в очках со своими преследователями отпразднует чемпионство.

Отметим, что «Карабах», который также становился чемпионом в сезонах 1993, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23 и 2023/24, находится на пороге своей четвертого чемпионства подряд и 12-й в общем зачете.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz