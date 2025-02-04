Выход из лимита: время свободной конкуренции в азербайджанском футболе

Итоги Исполкома АФФА подняли новую волну обсуждений на тему отмены лимита. Несмотря на то, что Ассоциация приняла несколько решений, касающиеся расширения числа участников чемпионата, новых взносов за иностранцев, именно тема лимита оказалась наиболее острой. Ведь по сути, теперь клубы должны пересматривать казалось бы долгосрочную стратегию.

Как передает İdman.biz, эта тема поднималась время от времени, но когда ходило дело до обсуждений, лимит на легионеров сохранялся. Неизвестно, сколько он мог бы продержаться еще, однако наступил момент, когда АФФА пойти на кардинальные меры. И подобный шаг где-то можно понять, ведь сборная уже продолжительное время не радует болельщиков. После того как она скатилась в Дивизион D Лиги наций стало очевидно, что дальше падать некуда. К тому же, как играть, если нет достаточного количества качественных местных футболистов, а команда Эстонии становится для нас грозной силой.

Но дело не только в этом. Отмена лимита на легионеров открывает свободную конкуренцию. Теперь игрокам придется доказывать свое место в составе в равных условиях. И это должно стать стимулом для качественного развития игроков.

Теперь в заявке на матч у каждого клуба не должно быть больше 17-ти иностранцев. И их количество, к слову, влияет на взносы. Если команды выставят на сезон 12 легионеров, то сумма взноса останется от 5 до 10 тысяч манат. Выше количество - больше и сумма. Она может достигнуть и 200 тысяч, если в клубе будет от 16-ти иностранцев.

Отмена лимита позволит азербайджанским футболистам играть все большие роли в своих командах и попасть в поле зрения иностранных скаутов. А значит в перспективе помочь в дальнейшем переезде в другие национальные лиги. Перед ними открываются новые возможности, нужна лишь смелость принять вызов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz