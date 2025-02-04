Лимит снова снят спустя 17 лет: Развитие? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Исполнительный комитет АФФА на своем вчерашнем заседании принял решение об отмене лимита на легионеров в Премьер-лиге Мисли по футболу, сославшись на необходимость проведения масштабных реформ. Этот шаг вызвал бурные споры в азербайджанском футболе и вокруг него.

Как сторонники, так и противники отмены лимита основывают свои мнения на определенных фактах. Интересно, а что говорит история?

İdman.biz рассмотрел историю азербайджанского футбола и раскрыл влияние лимита на легионеров.

Шаг, предпринятый при создании ПФЛ

Молодые и неопытные представители футбольного сообщества могут воспринять этот шаг как нечто новое, новаторское. Но на самом деле история повторяется!

Аналогичный шаг был предпринят в 2008 году, когда в АФФА пришло новое руководство, и вскоре после этого, когда была создана Профессиональная футбольная лига (ПФЛ). Другими словами, лимит на легионеров в Азербайджане отменяется уже во второй раз.

В 2008 году АФФА впервые осознала необходимость конкуренции на поле, чтобы на поле играли более сильные игроки и чтобы никто не получал место в стартовом составе в качестве уступки на основании имеющегося у них паспорта. Тогда же, седьмого июля, был отменен лимит на легионеров. Это положение действовало в течение двух сезонов. В сезонах 2008/09 и 2009/10 каждой команде разрешалось выставлять на поле столько иностранных игроков, сколько они хотели, но не более 11. Этот бесплатный лимит, действующий в течение двух сезонов, охватывал первые годы создания ПФЛ и руководства Рамина Мусаева.

Кто проиграл, кто победил?

Отмена лимита на легионеров пошла на пользу богатым клубам Азербайджана, как и везде в мире. В сезоне 2008/09 «Баку» и «Интер» боролись за чемпионство до конца. В итоге «Баку» Гьоко Гаджиевски завоевал золотые медали с преимуществом в одно очко. В сезоне 2009/10 «Интер» Кахабера Цхададзе завоевал чемпионский титул. Тот сезон вошел в историю интригой финального тура. «Хазар-Лянкяран», «Баку», «Интер» и «Карабах» «поделили» призовые места в последнем туре. Проигравшими от отмены лимита стали «бедные», те, кто не смог конкурировать и не поспевал. Сначала Премьер-лигу покинули МОИК и «Бакылы», а в следующем году - «Карван» и «Стандарт», оставшиеся без спонсоров.

Первая радость Гурбана Гурбанова

Развитие и успехи Гурбана Гурбанова, вписавшего свое имя в историю азербайджанского футбола, на посту главного тренера также совпали с отменой лимита легионеров. Гурбанов, который в то время был молод и не смог выиграть титул в «Нефтчи» и поэтому потерял свое место, возглавил «Карабах» и начал создавать новую команду. Гурбанов возглавил состав, в котором Расим Кара проводил политику омоложения за счет легионеров, и создав синтез местных и иностранных игроков, в своем первом же сезоне завоевал первый трофей в карьере. Агдамская команда попала в Лигу Европы, выиграв кубок.

Без лимита в плей-офф

К концу первого чемпионата без лимита команды, отправившиеся в Европу, уже обосновались и начали заявлять о себе в еврокубках со своими сформированными составами. В сезоне 2009/10 впервые в истории наши представители испытали волнение плей-офф в еврокубках. Правда, ни «Баку», ни «Карабах» не смогли преодолеть этот барьер. Но с этого периода без лимита начались приключения наших команд в плей-офф, и эта тенденция продолжилась и в групповом этапе.

Новинка, возвысившая «Карабах»

Неоценимые заслуги Гурбана Гурбанова и сформированной им с первых лет команды сыграли свою роль в становлении «Карабаха», который сегодня является бесспорным лидером азербайджанского футбола. В годы, когда не было лимита, команда, конкурировавшая с легионерами, создавала условия для развития молодежи. Именно в то время таким молодым футболистам, как Максим Медведев, Гара Гараев, Афран Исмайлов, Рауф Алиев и Вагиф Джавадов, приходилось жестко конкурировать с иностранцами. Конечно, были и те, кто проиграл в этом соревновании, и даже те, кто понял, что не может быть футболистом, и завершил карьеру. Но те, кто упорно трудился и сумел пробиться в состав, поскольку место на поле им не было гарантировано из-за паспорта или гражданства, впоследствии на долгие годы пригодились и «Карабаху», и нашему футболу. Возможно, если бы они играли, исходя из лимита, а не сильных сторон, то не развились бы и не были бы столь полезны. В любом случае, есть десятки футболистов, которые играли по лимиту, а потом «исчезли».

Развитие сборной

Если взглянуть на историю национальной сборной, то лучшие годы лучшей команды совпали со временем тех, кто вырос в эпоху без лимита. Самые высокие места в рейтинге ФИФА, лучшие результаты в отборочном цикле... Конечно, это не идет ни в какое сравнение с Грузией, Албанией, вышедшими в финальный раунд, или Узбекистаном, поставляющим игроков в Европу, и другими. Но оглядываясь на наше прошлое и настоящее, лучшими годами были годы Берти Фогтса и Роберта Просинечки в качестве главных тренеров. Речь идет не только об этих двух специалистах, но и о поколении футболистов той эпохи. Опытные игроки прошлых лет, а также Максим, Рауф, Афран, Вагиф, Гара, которые развились в эпоху без лимита... Команда, в которую также вошло несколько иностранцев благодаря вечному процессу натурализации, набрала больше очков и одержала больше побед, чем когда-либо прежде.

Фальшивый лимит

Самым несправедливым аспектом действующего лимита является влияние изменения гражданства футболистов. Большинство команд даже в текущем сезоне могут выставить на поле 11 игроков, не имеющих никакого отношения к азербайджанскому футболу. В настоящее время каждая команда может выставить на поле семь легионеров. Четыре игрока должны быть местными. Но в большинстве клубов есть четыре или более игроков, которые были натурализованы или сменили гражданство, короче говоря, которые не являются частью нашего футбола. Клубы, которые стремятся привозить из других стран "готовых азербайджанцев" вместо того, чтобы готовить футболистов, могут обойти ограничение, набирая "южных россиян" с похожими на наши именами и фамилиями. Если в в качестве четверых местных игроков на поле выйдут Филип Озобич, Ходжат Хагверди, Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Анатолий Нуриев, Абдулах Хайбулаев, Рагим Садыхов и Ильдар Алекперов, то зачем нужен лимит?

Вугар Хейруллаев

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