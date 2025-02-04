Самед Гурбанов: "Местные футболисты будут работать усерднее после отмены лимита легионеров"

«Отмена лимита легионеров со следующего сезона усилит конкуренцию для азербайджанских футболистов. Они будут усерднее работать, чтобы остаться в составе».

Как сообщает İdman.biz, об этом "Report" заявил член Исполнительного комитета АФФА Самед Гурбанов.

Он рассказал о состоявшемся заседании Исполнительного комитета национальной ассоциации. Гурбанов сказал, что членам сборной нужно работать усерднее:

"Национальной сборной тоже нужны хорошие игроки. Местным футболистам приходится конкурировать с иностранными игроками. В этом и есть прелесть футбола".

Бывший футболист заявил, что решение об увеличении количества команд в Премьер-лиге Мисли является важным:

"Я тоже это поддержал. Чем больше будет команд, тем лучше будет развиваться футбол в стране. Увеличение числа клубов также поможет национальной сборной и ее главному тренеру. Местные игроки смогут играть в большем количестве клубов. Чем больше команд, тем лучше. Регламент чемпионата будет обсуждаться на следующем заседании. Встреча запланирована примерно в течение 10-15 дней. Все эти вопросы будут рассмотрены".

İdman.biz