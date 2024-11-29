Две победы и одна ничья - удастся ли это "Карабаху"?

Сможет ли после пяти игр в Лиге Европы УЕФА по футболу "Карабах", имеющий всего три очка и занимающий 32-е место, выйти в плей-офф?

İdman.biz сообщает, что до завершения Этапа лиги турнира осталось три тура.

На данный момент два очка отделяют "Карабах" от первых 24 мест, которые дают возможность пройти в следующий этап. Но среди тех, кто имеет пять-шесть очков, есть такие команды, как «Рома» и «Порту», ​​что является доказательством того, что конкуренция очень сильная.

По подсчетам «Opta» перед соревнованиями, для выхода в плей-офф необходимо набрать не менее 10 очков. Даже девяти баллов может оказаться недостаточно.

Это означает, что «Карабаху» в следующих трех турах нужно еще семь очков, то есть две победы и одна ничья. Соперниками будут «Эльфсборг» (Швеция) и «Олимпиакос» (Греция) на выезде и ФКСБ (Румыния) - дома.

Учитывая, что чемпион Азербайджана более успешно выступил на выезде (8 побед из 14 игр за последние два сезона!), мы особенно надеемся на победу над "Эльфсборгом" в следующем туре. На данный момент шведский клуб опережает нашего представителя всего на одно очко и четыре места и не побеждает в трех последних матчах. У себя в стране он завершил сезон на седьмом месте, отстав от чемпиона «Мальмё» на 20 очков.

Кстати, по итогам Лиги Европы для команд с равным количеством очков за основу будет взята разница голов и на данный момент "Карабах" с показателем "-9" лучше только киевского "Динамо" с "-11". Такая ситуация возникла потому, что представитель Азербайджана пропустил больше мячей, чем какая-либо другая команда - 13.

Предстоящие игры "Карабаха" и его соперников

6 тур, 12 декабря

Эльфсборг (Швеция) - КАРАБАХ

Олимпиакос (Греция) – Твенте (Нидерланды)

Хоффенхайм (Германия) – ФКСБ (Румыния)

7 тур, 23 января

Порту (Португалия) – Олимпиакос (Греция)

КАРАБАХ - ФКСБ (Румыния)

8 тур, 30 января

Олимпиакос (Греция) – КАРАБАХ

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