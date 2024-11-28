Артим Шакири: "Карабах" имеет очень хорошие шансы победить "Лион" - ИНТЕРВЬЮ

Артим Шакири, бывший футболист "Карабаха", дал интервью сайту Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, легенда северомакедонского футбола высоко оценил шансы агдамского клуба в сегодняшнем матче против «Лиона» в рамках 5-го тура Лиги Европы.

- «Карабах» сегодня встретится с «Лионом». Как вы оцениваете шансы чемпиона Азербайджана в этом матче?

- Я думаю, что у «Карабаха» сегодня очень хорошие шансы победить «Лион». Естественно, это должны делать те игроки, которые появятся на поле. Игра будет очень сложной и тяжелой. Потому что «Лион» тоже очень сильная команда. Однако я очень верю в «Карабах».

- «Карабах» в предыдущем туре победил «Бодо-Глимт». Возможно, эта победа дала большую мотивацию "Карабаху"?

- «Карабах» успешно выступает и в Премьер-лиге. И в еврокубках победили. На мой взгляд, у них нет проблем с мотивацией. «Карабах» очень успешно выступает в Премьер-лиге Азербайджана. В результате они уже много лет являются чемпионами.

- Основной игрок "Карабаха" Марко Вешович полностью восстановился после травмы, сможет сыграть и Жулио Ромао, дисквалифицированный в прошлом туре. В целом, насколько отсутствие Вешовича повлияло на предыдущие еврокубковые игры?

- Всегда и каждый клуб приобретает более 25 игроков, чтобы иметь возможность заменить игрока на любой позиции в любой момент, чтобы он помог команде. Количество игроков в "Карабахе" немалое. Правда, есть много ведущих игроков. Но в команде есть и игроки для ротации. Когда они появляются, то могут заменить других.

- Чемпион Азербайджана находится как минимум в одном очке от группы плей-офф. Вы верите, что они пройдут в следующий этап?

- На данный момент команда находится на 29-м месте. Но я верю, что «Карабах» выйдет в плей-офф. Потому что им это по силам. Команда осталась без очков из-за невезения в первых турах. Верю, что «Карабах» добьется успешных результатов в следующих встречах.

- «Карабаху» было сложно адаптироваться к новому формату Лиги Европы или он более успешен?

- Не только «Карабаху», все команды с трудом адаптируются к новому формату. В любом случае, это понятно. Потому что спустя годы они перешли на новый формат. В любом случае, я надеюсь, что все пройдет хорошо. Верю, что «Карабах» также начнет успешно выступать, набрав очки.

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