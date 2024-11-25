"Черный список" Сантуша

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш подготовил «черный список».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой Sportinfo.az, португальский наставник, готовящийся к встрече с руководством АФФА на уровне исполкома в начале декабря, включил имена игроков, которых он не хочет видеть в команде.

В списке четыре игрока. В ближайшие дни это число может увеличиться. Потому что 70-летний тренер поручил каждому из своих помощников провести анализ игр Лиги наций и представить их ему отдельно.

Сантуш считает, что вылет команды из лиги C в лигу D связан с безответственностью некоторых игроков.

В целом себя он не винит и считает, что справился со своей работой как следует. Главный тренер считает, что игроки по-разному относятся к своим командам и сборной, и когда они приходят в стан национальной команды, то думают о самосохранении, а не о хорошем результате.

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