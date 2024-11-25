250-я игра в Премьер-лиге

Эльвин Джамалов сыграл свою 250-ю игру в чемпионатах Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что юбилей полузащитника «Сабаха» совпал с XIV туром Премьер-лиги Мисли.

29-летний футболист вышел на поле в стартовом составе выездного матча с «Туран Товузом» (1:1).

Джамалов, дебютировавший в Премьер-лиге в сезоне 2013/14, забил 2 гола в 250 матчах. Он выступал за три команды. Эльвин сыграл 111 матчей в составе "Габалы", 43 - в "Зиря" и 96 (2 гола) - в "Сабахе".

Отметим, что Джамалов является 74-м игроком в истории чемпионатов Азербайджана, сыгравшим 250 и более игр.

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