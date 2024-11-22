Саша Юнисоглу: "Наша сборная достойна Дивизиона D" - ИНТЕРВЬЮ

Саша Юнисоглу, ветеран сборной Азербайджана по футболу, дал интервью сайту Sportal.az.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал текущее состояние нашей сборной.

- Сборная Азербайджана проиграла Швеции со счетом 0:6. Нам нужна была победа в этом матче. Вы верили в чудо?

- Я не верил в чудо. Я был уверен, что поражение в Швеции неизбежно. Потому что последние игры нашей сборной не дали нам никакой надежды. Но дело в том, что нам обязательно нужна была победа, и я ожидал, что игроки будут высоко мотивированы, хорошо настроены на матч и покажут уверенную, решительную, целенаправленную игру. Но все было наоборот. В результате мы увидели худшую игру нашей сборной в истории азербайджанского футбола. Нам еще предстоит быть благодарными за счет 6:0. Первый тайм должен был закончиться как минимум со счетом 8:0. Да, ранее были разгромные поражения. Однако такую ​​слабую игру я наблюдал впервые.

- Фернанду Сантуш был приглашен в Азербайджан для помощи сборной. Но под его руководством сборная уже вылетела в дивизион D. Что вы об этом думаете?

- С такой игрой наша сборная достойна Дивизиона D. Качество игроков сборной практически соответствует дивизиону D, судя по разнице между Премьер-лигой Азербайджана и сборными. На самом деле вины Сантуша мало. Он действительно пришел помочь. Он думал, что у нас есть армия футболистов. Но теперь он понял, что из 50 человек сложно собрать 11. В том, что мы попали в Дивизион D, нельзя винить только Сантуша. Португалец не фокусник. Вина лежит на всем футбольном сообществе.

- Считаете ли вы большим позором для нашего футбола тот факт, что сборная Азербайджана играет в дивизионе D, или это картина, отражающая реальность?

- Конечно, нам всем обидно. Потому что большая часть сборных дивизиона D состоит из непрофессиональных футболистов. Футболисты этих сборных работают в пекарне, один сантехник, другой моторист. По вечерам они собираются на тренировку сборной. Наши тоже считают себя профессионалами. Наш вылет в Дивизион D означает дно футбола. Эта точка зрения отражает реальность. Футболистов нет, новое поколение - Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде не могли нормально играть в сборной U-21, не то что в основной сборной. Никакого притока снизу к главной национальной сборной не происходит. Вот в чем проблема.

- Как вы думаете, нужен ли нам Фернанду Сантуш в текущем периоде?

- В нынешнем случае, если Сантуша уберут, будет выплачена компенсация согласно контракту и выделена крупная сумма денег новому тренеру. Эти деньги должны быть направлены на детский футбол. Главным тренером нашей сборной должен быть азербайджанец. Фернанду Сантуша или кого-то еще следует привлекать, когда есть сильная и потенциальная национальная команда, чтобы можно было добиться дальнейшего прогресса и развития. Но в этом случае Сантуш ничего сделать не сможет.

- Что, кто и какие шаги могут вывести сборную Азербайджана из сложившейся ситуации? Если детский футбол не улучшится и не будет стадионов, стоит ли чего-то ждать от сборной?

- Чтобы построить хороший дом, необходимо иметь качественный фундамент. Основа - детский футбол. Если мы не будем развивать детский футбол, наша сборная никогда не добьется хороших результатов. Прежде всего, необходима инфраструктура и хорошие условия для тренировок детей. Обстоятельства - это обширная тема. Сюда входит не только тренировочная площадка, но и проживание, питание, образование и другие вопросы. После этого не только сборные, но и клубы важных возрастных групп - U-15, U-16, U-17, U-19 должны участвовать в международных соревнованиях не реже двух раз в год. Тренеров всегда следует отправлять на курсы повышения квалификации за границу. За рубежом все это есть, и я говорю это с уверенностью. Игра «Сабаха» против «Базеля» в Юношеской Лиге УЕФА стала для нас большим опытом. У ребят из «Базеля» есть 20 полей для тренировок. Они участвуют в крупных турнирах несколько раз в год, а их соперниками являются испанские, итальянские, французские и немецкие клубы. Если мы хотим развиваться, то должны пройти хотя бы 50 процентов этого пути. Но все они требуют больших денег. Вопрос в том, готовы ли мы к этому?

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