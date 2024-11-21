Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

«Хотя некоторые игроки в Азербайджане играют на нормальном уровне, они теряются, когда отправляются в Европу. Поэтому необходимо тренировать детей и выводить их на европейский уровень, чтобы они были готовы к играм такого уровня».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана Вели Гасымов.

Футболист-ветеран заявил, что причина, по которой наша сборная вылетела в Лигу D в Лиге наций, кроется в детском футболе:

«После таких игр всегда сложно разговаривать. Где-то нам не повезло. Было заметно, что не играют важные игроки, или «исчезают» в нужные моменты. Но несмотря на это, я всегда буду поддерживать нашу сборную, даже если она окажется в плохой ситуации. Да, эти игры были трудными для всех, но игроков необходимо поддерживать. Детский футбол - причина, по которой мы сегодня находимся на таких местах. Мы говорим эти слова уже много лет. В настоящее время в детском футболе существуют большие проблемы».

Отметим, что Гасымов работает координатором футбольной школы «Шамахы».

İdman.biz