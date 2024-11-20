Афран Исмайлов о сборной: "Мне было стыдно" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана Афрана Исмайлова İdman.biz

- Наша команда проиграла Швеции со счетом 0:6 в последнем туре Лиги наций. Как бы вы прокомментировали игру?

- Мы должны быть благодарны, это еще хорошо. Соперник мог забить 10, а то и 15 голов. Что можно сказать? О чем нам следует поговорить? Это был позор. Мягко говоря, было бы интереснее, если бы Швеция сама играла в двустороннем формате. Нас конкретно побили. Очень грустно, очень разочаровывающе. Я не могу говорить, это очень сложно. Это наша сборная. Сердце болит. Дело в том, что игроки не выкладываются на поле полностью. Разозлитесь, забейте один гол, боритесь... В штрафной соперник делал то, что хотел. Вчера мы выглядели очень беспомощными. Мне 37 лет, в сборных играю с 15-16, но такой беспомощной и слабой команды я еще не видел.

- Но интересно, что в опросе, проведенном İdman.biz перед игрой, только вы проявили доверие к нашей команде. Вы надеялись, что наша команда вернется из Швеции с победой со счетом 2:1...

- Да, я сказал, что хочу, чтобы наша сборная победила. Потому что победа была обязательно нужна. Все знали, что против Швеции будет сложно. Но не так. Они просто мучали нас. Швеция настолько сильна? Это Испания или Бразилия? Это не так. У нас есть надежда на сборную, мы любим ее, это наше сердце. Я всегда говорил, что сборная важнее любого клуба. Флаг, желания, мечты, здесь столько нюансов. В наше время атмосфера в сборной была совершенно другой. А теперь сборной не осталось. Нет единства, нет характера. Мне было стыдно. Я не мог смотреть на ее игру.

- Что нам делать дальше, есть ли выход?

- Нам нужно готовиться к лиге D. Главный тренер Фернанду Сантуш высказался спокойно, он не уходит в отставку. Уважающий себя тренер уйдет после этих поражений и такого количества очков. Сантуш же снова говорит, что перед нами есть стратегия и что все будет хорошо. С кем будет? Как будет? Эй, Сантуш, это будет с тобой или с ребятами? Все на виду. И снова будет продолжаться тот же сценарий. Я не знаю, что изменится. Вы можете упасть, это не проблема. Все падают. Но главное - встать после падения. Теперь главное, как мы это исправим. Я не верю, что мы можем продвинуться вперед с Фернанду Сантушем. Давайте отдадим часть денег, которые мы ему даем, нашим местным тренерам, а на остальные построим стадионы. Давайте также уделим внимание детскому футболу и после этого будем потихоньку возрождаться. Только так можно подняться. Боюсь, что такие же болезненные поражения нас ждут и в лиге D.

- Когда Джанни Де Бьязи был главным тренером сборной, ее называли лучшей в нашей истории. Но даже тогда мы ничего не смогли сделать. Как вы думаете, есть ли заметные изменения в команде?

- Я закрыл этот разговор, закройте и вы. Я придерживаюсь того, что сказал. Большинство нынешних ребят в наше время не могли бы пройти в состав из 18 футболистов. Все они играют в основном составе и результат виден. У них есть талант, они играют, это другое дело. Я также понимаю тех, кто говорит: «Это все, что у нас есть». Но это сравнение следует прекратить.

- Одним из главных доводов всегда было то, что молодежи не дается много шансов. Но теперь ей доверяют. Как бы вы оценили игру молодежи на поле?

- У них должен быть опытный, характерный игрок-лидер, который сплачивает команду. Какая у нас молодежь? Что мы будем с ней делать? Клуб «Араз-Нахчыван», в котором я сейчас работаю, находится на 2-м месте в Премьер-лиге Мисли. Говорят о том, что в сборную вызывают по заказу. Я спрашиваю, а почему не приглашают Бахтияра Гасанализаде и Омара Булудова? Гара Гараев пришел в нахчыванский клуб после того, как не играл в футбол 4 месяца, и является одним из лучших. Почему его не вызывают в команду? Повторяю, только с молодежью ничего сделать нельзя. Должен быть опыт работы с ними.

- Что вы думаете о будущем сборной?

- Ничего не могу сказать о будущем нашей команды. Чем больше я говорю, тем больше злюсь. Национальная сборная всегда для нас как зеница ока. Что бы ни было, это всегда должно быть так.

Эмин Ага

İdman.biz