Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Сегодня сборная Швеции по футболу примет Азербайджан в рамках VI тура Лиги Наций.

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena".

Знаменитости из разных сфер считают, что у соперника в этой игре шансов больше.

Эльдениз Азизли (борец) – 2:0

Балабей Агаев (дзюдоист) – 2:1

Назим Бабаев (атлет) – 2:1

Юнис Гусейнов (тренер "Туран Товуза") - считаю, что у нашей сборной 30 процентов на победу

Вадим Васильев (футболист-ветеран) – 3:0

Али Миралиев (певец) – 2:0

Афран Исмайлов (футболист-ветеран) – 1:2

Ильхам Закиев (парадзюдоист) – 1:1

Рамин Мусаев (бывший президент ПФЛ) - Азербайджан проиграет

Шахин Диниев (футбольный эксперт) – 2:1

Отметим, что матч начнется в 23:45.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz