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Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Азербайджанский футбол
Прогнозы
19 Ноября 2024 16:50
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Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Сегодня сборная Швеции по футболу примет Азербайджан в рамках VI тура Лиги Наций.

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena".

Знаменитости из разных сфер считают, что у соперника в этой игре шансов больше.

Эльдениз Азизли (борец) – 2:0
Балабей Агаев (дзюдоист) – 2:1
Назим Бабаев (атлет) – 2:1
Юнис Гусейнов (тренер "Туран Товуза") - считаю, что у нашей сборной 30 процентов на победу
Вадим Васильев (футболист-ветеран) – 3:0
Али Миралиев (певец) – 2:0
Афран Исмайлов (футболист-ветеран) – 1:2
Ильхам Закиев (парадзюдоист) – 1:1
Рамин Мусаев (бывший президент ПФЛ) - Азербайджан проиграет
Шахин Диниев (футбольный эксперт) – 2:1

Отметим, что матч начнется в 23:45.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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