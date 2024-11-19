Аслан Керимов винит в неудаче всех: от журналистов до футболистов - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана Аслана Керимова İdman.biz.

- Сегодня сборная Азербайджана по футболу сыграет в гостях со Швецией в рамках Лиги наций УЕФА. Чего вы ожидаете от встречи?

- Мы не сможем показать тот же футбол, в который играли против Швеции и Эстонии. Пока неясно, с каким составом сыграет соперник в этом матче. Они играют дома, даже если и внесут изменения, всех не заменят. Но они точно не будут сидеть сложа руки, как Эстония. Они будут больше атаковать, а мы постараемся играть вторым номером - контратаками. Это не значит, что мы потерпим поражение. Думаю, если мы не нарушим концентрацию в обороне, у нас будут шансы в контратаках. Эстонцы сидели слишком глубоко. Несмотря на это, прорвать оборону - задача не из легких. Но контратака - это чисто фактор скорости. Такие игроки, как Махир Эмрели, Муса Гурбанов или Нариман Ахундзаде, могут использовать такие эпизоды в любое время. Поэтому у нас есть небольшой шанс. Я вижу 30-процентную вероятность победы над Швецией. Но, конечно, фаворит - соперник.

- Учитывая, что Швеция вышла в лигу B, может ли этот фактор вызывать у них самоуспокоенность?

- Многие европейские страны серьезно относятся ко всем играм. Возможно, они сделают некоторые ротации. Они также могут дать отдых некоторым своим ключевым игрокам. У нас есть небольшие шансы на ничью или победу.

- По какой тактической схеме Азербайджану было бы лучше сыграть в этом матче?

- Система не важна. В защите должны быть пятеро или четверо. Хотя я не сторонник пяти защитников. Важно то, насколько игроки передней линии помогают защите в таком построении. Или наоборот, с какой силой мы будем атаковать, когда у нас есть мяч. Думаю, достаточно, если мы сыграем по тактической схеме 4-2-3-1. Главное - иметь баланс в атаке и защите. Необходимо выполнить задания, данные тренером. Выход с пятью защитниками и крайними защитниками, которые не присоединятся к атаке, ничего не изменит. Я уверен, что главный тренер Фернанду Сантуш об этом подумал. Думаю, он продолжит играть с тей же схемой, которая была против Эстонии.

- Фернанду Сантуш хочет создать команду завтрашнего дня, дав шанс местной молодежи. Насколько реально, что он сможет это сделать?

- На самом деле молодых игроков довольно много. В сборных всегда уходят возрастные, а на первый план выходит молодежь. Но главное, что они играют в основных составах своих клубов. Сколько бы Сантуш не давал Нариману Ахундзаде или Мусе Гурбанлы место в основном составе, если эти 2 игрока окажутся в резерве в "Карабахе", омолаживать состав не будет никакого смысла. То есть местом развития футболиста является не сборная, а клуб. Я не думаю, что что-то зависит только от Сантуша. Чтобы осуществить свое желание, ему часто приходится выпускать на поле молодых игроков. В матче с Эстонией я этого много не наблюдал. Необходимо было заменить Рамиля Шейдаева и ввести в игру Наримана Ахундзаде пораньше. Если хочешь омолодить состав, придется рисковать. Их необходимо выпускать на поле.

- Азербайджан, вероятно, заменит Сан-Марино, вышедший в лигу С из лиги D. Как вы думаете, какая основная проблема является причиной того, что наша сборная оказалась в такой ситуации?

- Это вина всех нас, футбольного сообщества. От журналистов до футболистов. Я не собираюсь обвинять кого-то конкретно. Это произошло потому, что не все выполнили свою работу. Одна из главных причин заключается в том, что мы не ориентируемся на младшие возрастные группы. Если бы мы обыграли Эстонию на выезде, этой проблемы бы вообще не возникло. Все бы сказали, что все в порядке. Эта проблема существовала и тогда, когда мы оставались в дивизионе С. Но этого не было видно. Младшие возрастные группы никого не интересуют. Когда мы говорим о детском футболе, то говорим о клубах, а не сборных. Одной из главных причин является почти полное отсутствие академий и инфраструктуры в регионах. В результате всего этого получается так.

Эмин Ага

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