"Карабах" легко победит" - ВИДЕО

«Нефтчи» не в форме и не играет в хороший футбол. Тем не менее, это будет напряженная игра».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Афран Исмайлов.

Футболист-ветеран прокомментировал игру "Карабах" - "Нефтчи", которая состоится сегодня в Премьер-лиге Мисли:

«Роман Григорчук прибыл в Азербайджан с амбициями. До этого он проделал хорошую работу в нашей стране. Хотя игроки, которых он хочет, приходят, в «Нефтчи» он не может добиться успеха. Они очень плохо начали чемпионат. Но название «Нефтчи» таково, что каждая команда серьезно относится к встрече с ним и серьезно готовится. Их игра против «Карабаха» - это дерби. Я верю, что «Карабах» легко победит».

Исмайлов также прокомментировал уход Гара Гараева из «Нефтчи»:

«Уход Гара Гараева ожидался. Потому что его отправили в дубль. Я не знаю, что с ним произошло, но Гара - один из лучших игроков, которые есть в азербайджанском футболе. Он и сейчас мог бы играть. Я желаю Гара успехов в его новой карьере».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Нефтчи» состоится сегодня и начнется в 20:00 на «Азерсун Арене».

Эмин Ага

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