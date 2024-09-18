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Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Аналитика
18 Сентября 2024 15:58
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Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы

Криштиану Роналду сыграл больше всех игр в Лиге чемпионов УЕФА, где сезон 2024/25 стартовал вчера. Португалец сыграл 183 матча в самом престижном клубном турнире Европы.

Интересно, что Криштиану Роналду в прошлом сезоне также дебютировал в Лиге чемпионов Азии, проведя 8 игр (6 голов) за «Аль-Наср».
Испанец Икер Касильяс, уже завершивший карьеру, сыграл в Лиге чемпионов УЕФА 177 матчей, а аргентинец Лионель Месси - 163. Напомним, что Месси в прошлом сезоне в 3-х матчах также выступал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ (2 гола).

А кто из азербайджанских футболистов играл в Лиге чемпионов УЕФА?

Хотя наша страна на данный момент не представлена в престижном клубном турнире Европы, «Карабах» выступал здесь в сезоне 2017/18. Благодаря этому некоторые игроки сборной Азербайджана приобрели опыт выступления в Лиге чемпионов. Среди них Гара Гараев, Максим Медведев и натурализованный Ричард Алмейда сыграли во всех шести матчах «Карабаха» тогда.

И на счету Махира Эмрели 6 матчей в Лиге чемпионов. Но нападающий, сыгравший 5 игр за «Карабах», также играл во втором тайме встречи с «Челси» в 2022 году в составе загребского «Динамо».

В том сезоне-2017/18 Рашад Садыхов выступал в 5 матчах и был наказан красной карточкой. Бадави Гусейнов и Эльвин Юнусзаде, только что перешедший в «Габалу», сыграли по три игры.

На счету полузащитника Нарвика Сирхаева, выступавшего за сборную Азербайджана в 1997-1999 годах, также 3 игры в Лиге Чемпионов: в 2002-2003 годах он выступал против «Брюгге», «Милана» и «Реала» в составе московского «Локомотива».

Вернёмся к «Карабаху»: по 2 матча сыграли - Рамиль Шейдаев, Афран Исмайлов и Джошгун Диниев, 1 - Агабала Рамазанов.

Натурализованный Филип Озобич также сыграл 1 игру в Лиге чемпионов в 2010 году в составе московского «Спартака».

Расим Мовсумзаде

İdman.biz

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