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"Будут более сложные игры" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
16 Сентября 2024 16:49
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"Будут более сложные игры" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера «Шамахы» Айхана Аббасова İdman.biz

- В качестве главного тренера вы в 200-й раз возглавили свою команду в чемпионатах Азербайджана. Какие чувства вы переживаете?

- Конечно, я рад. 200 игр - это немало. Это происходило, когда я работал в разных клубах. Конечно, в каждом клубе у меня были хорошие или плохие дни. Это часть спорта и тренерской деятельности. Я рад выступать в качестве главного тренера в чемпионатах Азербайджана. Тренер - сложная и ответственная профессия. Я горжусь тем, что являюсь частью этой профессии.

- В историю вы вошли как 13-й специалист, проведший больше всего матчей в качестве главного тренера. Ваши мысли по этому поводу?

- В Азербайджане были и есть очень хорошие тренеры. Мы стараемся служить азербайджанскому футболу. Мы делаем все возможное, чтобы радовать наших болельщиков успешными результатами. Занимать место в истории тоже очень интересно и радостно.

- «Шамахы» по-прежнему занимает 6-е место в чемпионате Азербайджана. Довольны ли вы игрой своей команды?

- Нам нужно набирать очки. Чемпионат только начался. Важен конечный результат. Наша цель - укрепить свое место в Премьер-лиге. Конечно, нас ждет сезон, полный напряженной борьбы. Нас не волнует, где мы находимся. Мы новая команда. Атмосфера среди игроков очень хорошая. Каждый стремится к победе. Мы стараемся набираться опыта в каждой игре.

- Вам не сложно работать с командой, которая только что вернулась в Премьер-лигу?

- Нет, у меня нет проблем. Я хорошо знал, в какую команду пришёл. «Шамахы» в прошлом сезоне выиграл первую лигу и выступал в чемпионате. У клуба есть опыт выступления в Премьер-лиге. Мы знаем, что вступили на трудный путь. Были готовы к любой ситуации. Мы готовы к этому. Но с первого дня все в это поверили и мы отправились в путь. Я верю, что мы добьемся желаемого результата.

- В VII туре вам предстоит встретиться с «Кяпазом». Каковы ваши ожидания от матча?

- Игра против «Кяпаза» бывают сложными. Каждая игра для нас сложна. Вы знаете, что представителя Гянджи возглавил новый тренер. Кроме того, большинство игроков новые. Многие из них примут участие в игре вместе с нами. Мы играем на выезде. Это все важные факторы. Будут более сложные игры. Мы должны быть готовы ко всему.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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