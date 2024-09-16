Нигерийский футболист в "Габале"

Еще один игрок присоединился к команде «Габала», которая продолжает трансферную деятельность.

Как сообщает İdman.biz, "красно-черные" договорились с нигерийцем Оче Очовечи.

22-летний полузащитник, выступавший за «Кривбасс», представителя украинской премьер-лиги, был взят в аренду сроком на один год. Очовечи, начавший свою футбольную карьеру в команде из своей страны «Платеа Юнайтед», также выступал за португальский клуб «Фейренсе».

Отметим, что в первом матче I лиги Азербайджана "Габала" дома сыграла вничью с "Загаталой".

İdman.biz