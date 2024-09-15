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Роман Григорчук: "Я не смог сдержать своих слов"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Сентября 2024 20:28
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Роман Григорчук: "Я не смог сдержать своих слов"

«Стратегически пропускать гол на первой минуте - это нехорошо. Но это футбол, такие вещи случаются. В любом случае футбол, в который мы играли сегодня, неприемлем. Ничто не может огорчить нас так, чтобы мы не смогли играть в тот футбол, который хотим».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Роман Григорчук.

Украинский специалист прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Зире» в шестом туре чемпионата Азербайджана:

«Трудно ожидать чего-либо с такой игрой. В любом случае нам нужно играть лучше. На прошлой пресс-конференции я сказал, что перерыв подействует на нас лучше. Но я не смог сдержать своих слов. Я прошу прощения за это. Мы все должны извиниться за такой футбол. В футбол так играть нельзя. Мы все видим, что хромаем в нападении. Мы не действуем так, как хотим. Я теряю здоровье каждую игру. Нехорошо так играть в футбол».

Отметим, что «Нефтчи» не побеждает на протяжении 6 туров.

İdman.biz

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