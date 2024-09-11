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"В нашей сборной много больших проблем"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Сентября 2024 11:41
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"В нашей сборной много больших проблем"

«Я смотрел игру сборной U-21 на стадионе».

Об этом İdman.biz заявил член тренерского комитета АФФА Агаселим Мирджавадов.

Он прокомментировал игру, в которой сборная Азербайджана U-21 в отборочном этапе чемпионата Европы проиграла Сербии со счетом 0:2. Мирджавадов заявил, что наша команда очень плохо выступила во вчерашнем матче:

«В целом в нашей сборной много больших проблем. Большинство игроков приходят из клубов. Большинство игроков, игравших против Сербии, не играют в основной команде, они выступают в I лиге или в команде дублеров. Это следует проанализировать более глубоко. U-21 - замена основной команды. Но так не должно быть. К сожалению, ребята не работают над собой. Наши игроки также создали немало голевых ситуаций. Но мы не смогли забить даже пенальти. У нас почти нет игроков способных забивать голы. Большинство нападающих, центральных защитников и полузащитников - легионеры. Это оказывает негативное влияние на команду».

По его словам, у нашей сборной U-21 осталось две игры:

«Следующие наши игры пройдут против сборных Ирландии и Англии. Но мы надеемся на лучшее. Я часто бываю с нашей командой U-21. Тренеры очень заняты игроками. Они даже связываются с клубами и разговаривают с ними индивидуально. Я думаю, что даже если футболист плохо выступает с технической и тактической точки зрения, над этим можно работать и корректировать, но если в нем нет страсти и любви, это сложное дело».

Отметим, что следующая игра сборной Азербайджана состоится 12 октября против Ирландии.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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