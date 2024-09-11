"Сантуш ничего не мог изменить за 2 дня" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizimlə».
На этот раз гостем программы стал футбольный тренер Адиль Шукуров.
Наш гость прокомментировал игры сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций УЕФА. Эксперт, оценивший стартовый состав, выбранный Фернанду Сантушем в игре со словаками, подчеркнул, что отсутствие Эмина Махмудова сказалось на результате.
Адиль Шукуров, покинувший клуб «Кяпаз», рассказал также о своей деятельности в бывшей команде.
Специалист поведал и о своих дальнейших планах.
Представляем видеоверсию интервью:
İdman.biz