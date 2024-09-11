"Сантуш ничего не мог изменить за 2 дня" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizimlə».

На этот раз гостем программы стал футбольный тренер Адиль Шукуров.

Наш гость прокомментировал игры сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций УЕФА. Эксперт, оценивший стартовый состав, выбранный Фернанду Сантушем в игре со словаками, подчеркнул, что отсутствие Эмина Махмудова сказалось на результате.

Адиль Шукуров, покинувший клуб «Кяпаз», рассказал также о своей деятельности в бывшей команде.

Специалист поведал и о своих дальнейших планах.

Представляем видеоверсию интервью:

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