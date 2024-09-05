Судейские назначения матча Азербайджан - Словакия

Объявлены назначения судей на матч сборной Азербайджана против Словакии во II туре Лиги наций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, матч пройдет на футбольной арене Кошице и будет обслуживаться командой арбитров из Польши.

Матч состоится 8 сентября.

Лига наций УЕФА

8 сентября

Словакия - Азербайджан

Судья: Дэмиан Сильвестрзак

Помощники главного судьи: Павел Сокольнички, Адам Карасевич.

Четвертый судья: Марцин Кочанек

Футбольная арена Кошице. 20:00

Отметим, что сегодня наша сборная встретится со Швецией в первом туре Лиги наций. Игра, которая пройдет в Баку, начнется в 20:00.

İdman.biz