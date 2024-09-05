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Судейские назначения матча Азербайджан - Словакия

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 12:39
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Судейские назначения матча Азербайджан - Словакия

Объявлены назначения судей на матч сборной Азербайджана против Словакии во II туре Лиги наций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, матч пройдет на футбольной арене Кошице и будет обслуживаться командой арбитров из Польши.

Матч состоится 8 сентября.

Лига наций УЕФА
8 сентября
Словакия - Азербайджан
Судья: Дэмиан Сильвестрзак
Помощники главного судьи: Павел Сокольнички, Адам Карасевич.
Четвертый судья: Марцин Кочанек
Футбольная арена Кошице. 20:00

Отметим, что сегодня наша сборная встретится со Швецией в первом туре Лиги наций. Игра, которая пройдет в Баку, начнется в 20:00.

İdman.biz

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