«Поздравляю соперника с победой. Я готовил команду 3 дня».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер "Кяпаза" Халиг Марданов.

Он прокомментировал поражение со счетом 2:3 от «Сабаха» в пятом туре Азербайджанской Премьер-лиги:

«В этот период мы не проделали особой работы. Просто подняли мотивацию. Старались играть на контратаках. Мы добились своего. Нам просто не хватило опыта, чтобы сохранить свое преимущество. Я не увидел большой проблемы в команде. Игроки немного унылы. Я сказал им, что они должны верить в себя. Я доволен всеми футболистами. Каждый старался изо всех сил. Как я уже говорил ранее, опыта было недостаточно. Соперник нас наказал, потому что был более опытным. Уровень их мастерства также превосходил наш».

Отметим, что «Кяпаз» проиграл все сыгранные матчи в сезоне.

İdman.biz