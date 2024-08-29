Соперник нашей сборной объявил состав

Объявлен состав сборной Словакии, соперника сборной Азербайджана в Лиге наций.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер команды Франческо Кальцона пригласил 27 игроков.

Словаки встретятся с Эстонией 5 сентября в Таллинне и Азербайджаном в Кошице 8 сентября в рамках группы I Лиги С.

Вратари: Мартин Дубравка, Марек Родак, Хенрих Равас;

Защитники: Петер Пекарик, Михал Томич, Норберт Дьомбер, Денис Вавро, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ханцко, Самуэль Козловски;

Полузащитники: Станислав Лоботка, Петер Покорный, Юрай Куцка, Ондрей Дуда, Ласло Бенеш, Томаш Риго, Матуш Беро;

Нападающие: Лукаш Хараслин, Давид Дуриш, Лео Зауэр, Любомир Тупта, Иван Шранц, Томаш Суслов, Давид Стрелец, Роберт Боженик.

Отметим, что матч Словакия-Азербайджан состоится 8 сентября и начнется в 20:00 на футбольной арене Кошице.

İdman.biz