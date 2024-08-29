29 Августа 2024
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"Взять реванш у "Омонии" очень сложно"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 15:56
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"Взять реванш у "Омонии" очень сложно"

«Конечно, поражение со счетом 6:0 было очень горьким».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал предстоящий ответный матч "Зиры" против "Омонии" в плей-офф Лиги конференций. По мнению опытного специалиста, взять реванш за такой счет очень сложно:

«Главная цель здесь - победа «Зире». Это важно как для рейтинга нашей страны, так и для ее имиджа. В этом сезоне команда приобрела большой опыт выступлений в еврокубках. Конечно, по мере прохождения этапов соперники становятся сильнее. Представитель Кипра - тоже очень сильная команда. Поэтому мы ожидали, что будет сложно. Но такой счет никто не ожидал. Я думаю, наша команда сможет как минимум выиграть сегодняшний матч. Я верю, что она добьется успеха, если будет играть изо всех сил ради победы».

Отметим, что ответный матч между командами состоится сегодня на «Далга Арене» и начнется в 20:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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