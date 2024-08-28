Российская пресса: "Отставание в три мяча не смущает ни болельщиков, ни Гурбанова, ни его игроков"

Сегодня «Карабах» в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов принимает загребское «Динамо»

İdman.biz представляет статью российского сайта soccer365.ru в котором рассказывается о раскладах на матч.

«В первом матче "Карабах" был нетипично неудачлив на завершении, и это была первая игра в сезоне, в которой "скакуны" не смогли забить. За ней, однако, сразу последовала и вторая - в прошедшем туре Премьер-Лиги команда Гурбана Гурбанова снова не сумела поразить ворота соперника, уступив "Туран Товузу" 0:1. Впрочем, весь фокус "Карабаха" на домашней игре против "Динамо": несмотря на дефицит в три мяча, надежды на проход дальше живы, и команда настроена крайне решительно - перед своими болельщиками "Карабах" привык показывать свою лучшую игру».

Автор отмечает, что Гурбанов в матче с "Туран-Товузом" ротировал состав. Но основное внимание в статье выделяется поддержке болельщиков «Карабаха»:

«На игру против "Динамо" на "Тофике Бахрамове" раскуплены все билеты - в решающем матче за выход в осеннюю стадию Лиги чемпионов "Карабах" будет играть при полных трибунах. Отставание в три мяча после первой встречи не смущает ни болельщиков, ни Гурбанова, ни его игроков - все надеются совершить чудо и одолеть хорватский клуб. Домашнее поле действительно часто помогало "Карабаху", и даже хорватские СМИ предупреждают, что "Динамо" будет очень непросто справиться с давлением трибун, а в матче с крайне мотивированным "Карабахом" терять концентрацию нельзя».

В статье упоминается предыдущая схема Якировича и приводится предположение на расстановку в повторной игре:

«В первом матче против "Карабаха" главный тренер "Динамо" использовал схему 4-2-3-1, однако в прошедшем туре ХНЛ Сергей Якирович использовал расстановку с тремя центральными защитниками. Очень вероятно, что в ответном матче с "Карабахом" Якирович также постарается укрепить центр обороны, чтобы оставить меньше пространства Жуниньо. Вероятны и изменения в составе: в частности, на скамейке может остаться вингер Пьяца, который хоть и забил первый гол, в целом смотрелся недостаточно готовым. Впрочем, серьёзных причин менять сработавшую в первой встрече схему нет, а в случае необходимости Якирович способен скорректировать её уже по ходу игры».

Оценка обороны «Динамо» не очень высокая:

«Ещё в матче в Загребе игра "Динамо" в защите оставляла желать лучшего: в частности, у экспертов были претензии к оборонительным действиям полузащитников, да и линия защиты справлялась не идеально. Во многом "Динамо" повезло, что обычно крайне результативный и эффективный "Карабах" не смог забить. В этом сезоне Загреб пропускал очень мало - всего два мяча за пять матчей, но большинство соперников сложно назвать по-настоящему опасными. В выездной игре подопечным Сергея Якировича придётся проявить максимальную концентрацию, чтобы не подпустить "Карабах" к своим воротам».

В общем итоге статьи отмечается, что "Динамо" обеспечило себе хорошее преимущество в три мяча, и в Баку может позволить себе играть осторожнее, а хозяевам придётся атаковать ещё активнее:

«Болельщики на переполненном "Тофике Бахрамове" обеспечат "Карабаху" хорошую поддержку, и при таком давлении сопернику будет очень непросто. Защита "Динамо" и в первом матче действовала неидеально, и если бы "скакуны" были более эффективны, превосходство хорватского клуба не было бы таким подавляющим. Дома "Карабах" должен прерывать нетипичную для себя двухматчевую голевую засуху. Если "Динамо" потеряет концентрацию и слишком расслабится, у "скакунов" будет шанс не только добыть победу и еврокубковые очки, а даже вытащить игру в дополнительное время. Впрочем, для этого нужно ещё и не пропускать, а защита "Карабаха" крайне уязвима.

Прогноз на матч: 2:1

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