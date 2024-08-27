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Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 17:35
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Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"

«Суть игры ясна. Это один из самых важных матчей для нас. Даже если отстаем в общем счете, мы приложим все усилия».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Своё мнение 52-летний эксперт высказал на пресс-конференции, посвящённой завтрашнему ответному матчу плей-офф Лиги чемпионов с загребским "Динамо":

«Команда подготовилась неплохо. Наша вера велика. Мы постараемся изо всех сил, чтобы победить. Мы знаем противника. Это амбициозная команда. Кажется, у них больше преимуществ, чем у нас. Чтобы завтра добиться хорошего результата, каждый игрок должен сыграть лучшую игру в своей карьере. Я ожидаю того же от своих игроков».

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо", который пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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