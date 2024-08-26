ОЦЕНКА тура от Юниса Гусейнова

"В матче «Сабаил» - «Кяпаз» обеим командам нужны были очки".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал матчи, прошедшие в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Гусейнов сообщил, что в поединке между "Сабаилом" и "Кяпазом" (4:0) бакинская команда уверенно победила:

"Кяпаз" не был похож на себя. Представитель Гянджи уже несколько лет борется за место в Премьер-лиге. Это не дает хорошего эффекта. Команда такого города с таким футболом, как Гянджа, не должна быть такой. И фанаты справедливо ворчат. Команда также должна работать на высокий результат. Но, к сожалению, в этом матче они выступили плохо. Если не будет сделан правильный шаг, им придется очень тяжело. По итогам 4-х туров "Кяпаз" самый слабый. На меня, как на человека, делавшего свои первые шаги в этой команде, такое плохо подействовала".

Он отметил, что в матче между "Карабахом" и "Туран Товузом" (0:1) представитель региона уверенно победил:

"Товузцы очень хорошо начали сезон. "Карабах" дал отдых нескольким своим игрокам, поскольку через несколько дней им предстоит встретиться с "Динамо" в Лиге чемпионов. Но у представителя Агдама нет понятия запасного игрока. Здесь важен каждый игрок. Работу главного тренера можно увидеть на примере представителя Товуза. Курбан Бердыев действительно высокого уровня. Это неоспоримый факт. Дисциплина команды на поле, игроки, понимающие друг друга и т.д. - все влияет на результат. Что видно по их победе над «Карабахом». Если они продолжат в том же духе, то смогут добиться хорошего результата".

Говоря о матче между «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи» (1:1), футболист-ветеран сказал, что ему очень жаль «черно-белых»:

"Они не должны были оказаться в такой ситуации. Мы посвятили свою жизнь «Нефтчи». Я очень уважаю болельщиков этой команды. Они заслуживают побед. Потому что независимо от погодных условий они всегда поддерживали свои команды. Но «Нефтчи» сейчас не в себе. Может быть, они покажут себя в следующих играх, может быть, станут чемпионами. Но сегодня в команде нулевая дисциплина, игроков как будето насильно выгоняют на поле. Я не вижу ни такого энтузиазма у игроков, ни какой-либо работы главного тренера. Действительно, Григорчук когда-то добился результатов в состоятельном клубе. Конечно, преимущество в игровом плане команда получить не может. К сожалению, они также нарушили принцип «честной игры». А это им не подходит. Их трансферы не подходят клубу. Руководство создало все условия для команды. Но на данный момент они играют без желания".

Гусейнов подчеркнул, что в матче "Сабах" - "Сумгаит" (3:1) хозяева поля одержали убедительную победу:

"Правда, "Сумгаит" открыл счет. Им это удалось из-за ошибок защитника и вратаря. Но «Сабах» сплотился и победил. Они выглядели намного лучше своего соперника".

Он подчеркнул усталость бакинцев в матче между «Зире» и «Шамахы» (0:1):

"Они устали в матче против «Омонии» в Лиге конференций. Очень сложно отыграться после 0:6. Хотелось бы увидеть на поле против «Шамахы» основной состав команды. Рашад Садыхов дал отдых многим своим игрокам. На мой взгляд, было бы лучше, если бы они сосредоточились на чемпионате. Потому что потеря очков может плохо отразиться на клубе".

Банучичек Гусейнли

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