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Гвардиола - первый, Гурбан Гурбанов - 133-й

Азербайджанский футбол
Новости
26 Августа 2024 10:04
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Гвардиола - первый, Гурбан Гурбанов - 133-й

Объявлен список сильнейших тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 500 самых влиятельных экспертов планеты.

Единственный азербайджанец в таблице – Гурбан Гурбанов. На счету главного тренера "Карабаха" 1675 очков. Он 133-й в мире.

Оставшаяся позади часть текущего сезона еврокубков принесла ему 2 очка. Однако этого оказалось недостаточно для изменения позиции.

Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев занимает 57-е место в мире с 1790 очками. Специалист, потерявший шесть очков, опустился на 3 позиции.

Фернанду Сантуш, тренирующий нашу сборную, занимает 185-е место в списке с 1624 очками. Португалец, очки которого остались неизменными, опустился на одну позицию.

Главный тренер «Нефтчи» Роман Григорчук поднялся на 422-е место. Украинец добавил на свой счет одно очко и продвинулся на одну ступень – 1482.

Отметим, что список возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2243 очками.

İdman.biz

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